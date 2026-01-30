ترامب يمنح إيران مهلة سرية للتوصل إلى اتفاق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أعطى النظام الإيراني مهلة سرية للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قبل توجيه ضربة محتملة لطهران.

وقال ترامب في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، إن إيران هي الجهة الوحيدة التي تعرف الموعد النهائي الذي حدده لها للتوصل إلى اتفاق.

وأكد ترامب، أن هناك أسطول يتجه في الوقت الحالي إلى إيران حاليا، موضحًا أنه أكبر من الأسطول الموجود في فنزويلا.

وأشار الرئيس الأمريكي: "إلى أنه إذا أبرمت صفقة مع إيران فسيكون ذلك جيدا، ولكن وإذا لم نبرمها فسنرى ماذا سنفعل".