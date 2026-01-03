

وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" متجهين إلى نيويورك.

قال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز صباح السبت: "نعم، إنهم على متن سفينة، ويتجهون إلى نيويورك. لقد نقلتهم المروحيات، وسافروا في رحلة جوية مريحة - أنا متأكد من أنهم استمتعوا بها. لكنهم قتلوا الكثير من الناس، تذكروا ذلك."

وعندما سُئل ترامب عن المخارج التي وفرها لمادورو، قال: "حسنًا، قلتُ له باختصار، عليك أن تستسلم. عليك أن تستسلم".

وقال لقناة فوكس إنه تحدث مع مادورو قبل أسبوع، "كان هذا رمزاً مهماً للغاية، وقد أجريتُ مناقشات معه. في الواقع، تحدثتُ إليه شخصياً، لكنني قلتُ له: عليك أن تستسلم. عليك أن تتنازل"، هكذا قال ترامب