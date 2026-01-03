إعلان

ترامب: مادورو وزوجته على متن حاملة الطائرات الأمريكية إيو جيما متجهين إلى نيويورك

كتب : مصراوي

04:54 م 03/01/2026

الرئيس دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
قال الرئيس دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" متجهين إلى نيويورك.
قال ترامب في مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز صباح السبت: "نعم، إنهم على متن سفينة، ويتجهون إلى نيويورك. لقد نقلتهم المروحيات، وسافروا في رحلة جوية مريحة - أنا متأكد من أنهم استمتعوا بها. لكنهم قتلوا الكثير من الناس، تذكروا ذلك."

وعندما سُئل ترامب عن المخارج التي وفرها لمادورو، قال: "حسنًا، قلتُ له باختصار، عليك أن تستسلم. عليك أن تستسلم".

وقال لقناة فوكس إنه تحدث مع مادورو قبل أسبوع، "كان هذا رمزاً مهماً للغاية، وقد أجريتُ مناقشات معه. في الواقع، تحدثتُ إليه شخصياً، لكنني قلتُ له: عليك أن تستسلم. عليك أن تتنازل"، هكذا قال ترامب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا كاراكاس الهجوم الامريكي على فنزويلا حاملة الطائرات الأمريكية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

(تغطية خاصة).. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا.. أصداء عالمية وتطورات حية