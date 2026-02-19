حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام في إيران من عدم الوصول لاتفاق خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن أمورا سيئة للغاية ستحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي، إن الولايات المتحدة ستصل إلى اتفاق مع إيران بطريقة أو بأخرى.

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أنه سيقرر خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كان سوف يشن هجوما على إيران أم لا، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الخصمين منذ فترة طويلة.

وأضاف ترامب: "قد نضطر إلى اتخاذ خطوة أبعد، وربما لا. ربما سنتوصل إلى اتفاق مع طهران. ستكتشفون ذلك خلال الأيام الـ 10 المقبلة على الأرجح".

وأشار ترامب إلى أن إيران لا يمكن أن تستمر في تهديد استقرار المنطقة بأسرها، ويجب عليها التوصل إلى اتفاق.

وذكر ترامب إن أمريكا أجرت محادثات جيدة مع إيران، بما في ذلك خلال هذا الأسبوع في جنيف، لكنه شدد على أنه يجب منع إيران من الحصول على سلاح نووي.