إعلان

تقرير استخباراتي: تجنيد ألف كيني للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا

كتب : مصراوي

09:17 م 19/02/2026

الحرب الروسية الاوكرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نيروبي، (كينيا) - (أ ب)

أفاد تقرير استخباراتي كيني جديد بأن هناك ألف كيني تم تجنيدهم للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا بعد تضليلهم بوعود كاذبة بوظائف في روسيا قبل إرسالهم إلى خطوط الجبهة.

وعرض رئيس البرلمان الكيني كيماني إيتشونجوا التقرير على النواب أمس الأربعاء، حيث اتهم مسؤولي السفارة الروسية بالتآمر مع وكالات توظيف لخداع الكينيين وجعلهم يعتقدون أنه سيتم توفير وظائف للعمال المهرة لهم في روسيا.

وقال إن مسؤولي السفارة الروسية أصدروا لهم تأشيرات سياحية.

ونفت السفارة الروسية في العاصمة الكينية نيروبي هذه المزاعم، قائلة في بيان اليوم الخميس، إنها لم تصدر تأشيرات مطلقًا لأي شخص ينوي السفر إلى روسيا للقتال في أوكرانيا.

وأضافت: "الاتحاد الروسي لا يمنع مواطني الدول الأجنبية من الخدمة طواعية في القوات المسلحة".

وأبلغ إيتشونجوا البرلمان بأن تقرير جهاز المخابرات الوطنية يظهر أن 89 كينيًا كانوا على خط الجبهة، و 39 كانوا في المستشفى، و 28 في عداد المفقودين أثناء القتال، وعاد آخرون إلى ديارهم، وتم تأكيد مقتل شخص كيني واحد على الأقل.

ويكشف التقرير أيضًا تفاصيل حول وكالات التوظيف التي يُزعم أنها نقلت الكينيين إلى روسيا.

وحذر من أن أي مسؤولين كينيين يعملون في سفارة بلدهم في موسكو سوف يتم محاسبتهم إذا ثبت تورطهم في المخطط.

وكانت وزارة الخارجية الكينية قد أقرت سابقًا بالمشكلة، وحثت المواطنين على توخي الحذر.

تم القبض على اثنين من المجندين العام الماضي وتم إطلاق سراحهما بكفالة في انتظار المحاكمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الروسية الأوكرانية تجنيد الأجانب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
أخبار وتقارير

الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان
حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
أخبار مصر

حار نهارا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الجونة في الدوري المصري
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 0 الجونة في الدوري المصري

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"ألفاظ خارجة وانهيار".. انفعال أسماء جلال في برنامج رامز ليفل الوحش
إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

إنفانتينو يزف بشرى سارة لغزة بتمويل بناء ملعب وأكاديمية.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة