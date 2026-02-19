إعلان

قصف وغارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

09:35 م 19/02/2026

غارات إسرائيلية

(د ب أ)

استهدفت غارة إسرائيلية مساء اليوم الخميس، مرتفعات محلة الشعرة المتاخمة لجرود بلدة النبي شيت، عند تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وكانت المدفعية الإسرائيلية في استهدفت مساء اليوم، سهل مرجعيون وأطراف بلدة يارون، كما استهدف القصف الإسرائيلي منزلاً في بلدة عيترون في جنوب لبنان.

وظهر اليوم ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على حي المسارب جنوب بلدة العديسة في جنوب لبنان.

كما توغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس إلى الأطراف الجنوبية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وعمدت إلى تفخيخ أحد المنازل في المنطقة ونسفه، وتدميره بالكامل.

