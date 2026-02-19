البيت الأبيض: نزع سلاح حماس شرط لبدء إعادة إعمار غزة

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جوش جرومباوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شرط لبدء إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف جرومباوم في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع عدة دول حتى تنخرط حماس في المفاوضات.

وأوضح كبير مستشاري البيت الأبيض، أن أمريكا لديها إطار عمل جيد وتأمل أن تلتزم به حماس، أن تكون عملية الانتقال في غزة سلسلة.

وشدد كبير مستشاري البيت الأبيض على ضرورة إيصال المساعدات لسكان غزة وبدء إعادة الإعمار داخل القطاع مشيرًا إلى أن العمل على قوة الاستقرار الدولية في غزة مستمر منذ أشهر.