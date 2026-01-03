أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات، بدءًا من يوم الاثنين 5 يناير 2026، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمسجد النور بالعباسية.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن تستمر فعاليات هذه المرحلة حتى يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، بمشاركة نخبة من المتسابقين الذين تأهلوا من مختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وأضاف بيان الأوقاف، أن هذه المرحلة سوف تشهد تنافسًا شديدًا بين أفضل الأئمة والدعاة، وسط أجواء تسودها الانضباط والجدية والتميز، وبإشراف لجنة علمية متخصصة تضم مجموعة من العلماء والمحكمين، تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

وأشار البيان، إلى أن مسابقة دوري النجباء تأتي في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى اكتشاف المواهب المتميزة بين الأئمة والدعاة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والأخلاقية، وتعزيز الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير قادر على أداء رسالته الدينية والوطنية بكفاءة واحترافية.

واختتم بيان وزارة الأوقاف، بأن التصفيات بين المديريات ستقام وفق جدول تنظيمي محدد لضمان سير المنافسة بشكل سلس وعادل.

