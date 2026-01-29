وكالات

وزارة الدفاع ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إيران لديها كل الخيارات لإبرام صفقة، ولا ينبغي لها السعي لامتلاك قدرات نووية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: "حين قال ترامب لإيران إنها لن تمتلك سلاحا نوويا كان يعني ما يقول".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قوله إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه مع وصول "ديلبرت دي. بلاك" يرتفع عدد المدمرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 6، وذلك إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.