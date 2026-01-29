إعلان

روسيا تحذر من قرب انتهاء آخر معاهدة بشأن الأسلحة النووية مع أمريكا

كتب : مصراوي

05:36 م 29/01/2026

دميتري بيسكوف

(د ب أ)

حذرت روسيا من العواقب على الاستقرار الاستراتيجي العالمي قبل انتهاء معاهدة نيو ستارت الأسبوع المقبل، آخر معاهدة كبرى لنزع السلاح النووي لها مع الولايات المتحدة، حسبما ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس.

وذكر بيسكوف، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "هناك عجز خطير يظهر لا يلائم مصالح شعبي الدولتين، والعالم أجمع في الواقع، لأن الأمر يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي العالمي".

ومن المقرر أن تنتهي معاهدة نيو ستارت، التي تم إبرامها بين موسكو وواشنطن في 2010، وبموجب الاتفاق يلتزم الطرفان بجعل الحد الأقصى للرؤوس النووية الاستراتيجية 1550 رأسا لكل دولة.

كما أن عدد الصواريخ العابرة للقارات وأنظمة إطلاقها محدودة أيضا، وتم وضع تصور لعمليات تفتيش متبادلة.

وقال بيسكوف إن موسكو ما زالت تنتظر ردا من واشنطن على اقتراحاتها وإن التفاوض بشأن معاهدة جديدة طويل وصعب.

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين معاهدة بشأن الأسلحة النووية مع أمريكا روسيا معاهدة نيو ستارت

