انفجار قوي يضرب مناطق عدة في الأرجنتين

كتب : مصراوي

12:52 م 29/01/2026

ارشيفية

وكالات

شهدت منطقتا تيغري وسان فرناندو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس دويّ انفجار قوي، لم تُعرف أسبابه حتى الآن، في وقت لم تعلن فيه السلطات بشكل رسمي عن حصيلة الضحايا أو حجم الخسائر المادية الناتجة عن الحادث.

وفي سياق منفصل، تواصل فرق الإطفاء في إقليم باتاغونيا جنوب الأرجنتين جهودها المكثفة للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق، أتت على مساحات تتجاوز 30 ألف هكتار. ودفعت السلطات بنحو 500 عنصر إطفاء إلى مقاطعة تشوبوت لمواجهة تجدد بؤر النيران، التي اندلعت منذ ديسمبر الماضي واستمرت في التمدد داخل المناطق الحرجية.

وكانت شبكة “يورونيوز” الإخبارية قد أفادت، في وقت سابق وضمن نشرتها باللغة الفرنسية، بأن نحو 170 عنصر إطفاء يشاركون في عمليات احتواء الحرائق في منطقة بويرتو باتريادا القريبة من الحدود مع تشيلي، حيث تسببت النيران التي اندلعت مطلع يناير الجاري في تدمير أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات.

من جهتهم، أشار المحققون إلى رصد وجود غازات قابلة للاشتعال في موقع اندلاع أحد الحرائق، ما يفتح الباب أمام فرضيات متعددة بشأن أسبابها.

كما أعلنت السلطات المحلية عن تسجيل بؤر حرائق إضافية في مناطق أخرى من مقاطعة تشوبوت، لا سيما قرب بلدة تشوليلا، مؤكدة أن معظمها بات تحت السيطرة في الوقت الراهن.

