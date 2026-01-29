إعلان

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات

كتب : آية محمد

01:30 م 29/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 195 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 29-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ ليحلق لمستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4916 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6321 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7375 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 262110 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 421400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 5480 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا سعر سبيكة الذهب ارتفاع سعر الذهب سعر جرام الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
شئون عربية و دولية

أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 195 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يحلق لمستوى قياسي جديد بمنتصف التعاملات
"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن
علاقات

"الحظ هينادي عليهم".. 4 أبراج تتغير أحوالهم للأحسن
ضبط سائق نقل جماعي تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضبط سائق نقل جماعي تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا