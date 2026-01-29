ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 195 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 29-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات؛ ليحلق لمستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4916 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6321 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7375 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 59000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 262110 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 421400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 5480 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.