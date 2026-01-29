إعلان

أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)

كتب : مصراوي

01:46 م 29/01/2026

الشيخ طحنون بن زايد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

حسمت وزارة الإعلام السعودية الجدل الدائر حول أنباء تحدثت عن رفض المملكة استقبال نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مؤكدة أن تلك المزاعم عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما جرى تداوله لا يستند إلى أي وقائع صحيحة، مشددًا على أن الشيخ طحنون مرحب به في المملكة في أي وقت، دون قيود أو ترتيبات مسبقة، واصفًا السعودية بأنها "بيته" وقيادتها "أهله".

ويأتي هذا التوضيح الرسمي عقب انتشار تقارير إعلامية ومحتوى متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، زعم أن الرياض امتنعت عن استقبال الشيخ طحنون بن زايد، ما فتح باب التكهنات بشأن طبيعة العلاقات بين البلدين.

وفي موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تصريحات أدلى بها يوم الاثنين، أن العلاقات مع دولة الإمارات تمثل عنصرًا محوريًا في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى حرص المملكة على تعزيز شراكة إيجابية ومتينة معها في إطار مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق الأمير فيصل بن فرحان إلى الملف اليمني، موضحًا أن هناك تباينًا في الرؤى بين الرياض وأبوظبي بشأن هذا الملف، لافتًا إلى أن الإمارات اتخذت قرار الانسحاب من اليمن، وأن المملكة ستتحمل المسؤولية هناك في حال إتمام هذا الانسحاب بشكل كامل. واعتبر أن وضوح هذا المسار يشكل عاملًا مهمًا لاستمرار العلاقات القوية بين البلدين.

وكانت العلاقات السعودية-الإماراتية قد شهدت توترًا خلال الفترة الماضية، على خلفية التطورات الميدانية في جنوب اليمن، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق واسعة من محافظات الجنوب مطلع ديسمبر 2025.

وأعقب ذلك تدخل لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، شمل استهداف مواقع تابعة للمجلس الانتقالي، قبل أن تسحب الإمارات ما تبقى من قواتها المعنية بمكافحة الإرهاب من الأراضي اليمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طحنون بن زايد السعودية وزارة الإعلام السعودية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصلت 15000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي
موسيقى

وصلت 15000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل أحمد سعد في ختام مهرجان الموسيقى الشتوي
تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية
زووم

تعرض والدة أحمد حلمي لأزمة صحية
مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
أخبار السيارات

مقارنة جديدة بعد التخفيض| جيلي GX3 Pro تواجه جاك JS2 بفارق 80 ألف جنيه
أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
شئون عربية و دولية

أول تعليق من السعودية حول مزاعم رفضها استقبال طحنون بن زايد (فيديو)
من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

من دون إمام عاشور.. 15 صورة من سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا