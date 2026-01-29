إعلان

نيويورك تواجه "القنبلة الإعصارية".. عاصفة شديدة تهدد المدينة (فيديو)

كتب : مصراوي

02:21 م 29/01/2026

عاصفة

وكالات

تستعد مدينة نيويورك لاستقبال عاصفة شديدة تعرف بـ”القنبلة الإعصارية”، وسط توقعات بهطول ثلوج إضافية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تضرب العاصفة المدينة ليلة السبت، مستمرة حتى يوم الأحد، مع إمكانية تراكم أكثر من ثلاث بوصات من الثلوج، في منطقة ما زالت تتعافى من عاصفة الأسبوع الماضي التي خلفت أكثر من قدم من الثلوج يومي الأحد والاثنين.

وتعرف القنبلة الإعصارية بأنها ظاهرة جوية تتشكل عادة فوق المحيط، وتتطور بسرعة لتتحول إلى عواصف شتوية قوية يمكن أن تكون مدمرة.

وتترافق العاصفة الحالية برياح شديدة وبرودة شديدة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 14 و24 فهرنهايت، مع شعور ببرودة قد تنخفض أحيانًا إلى ما دون الصفر.

وقال خبير الأرصاد في “أكيو ويذر” مات بنز لصحيفة “ذا بوست” إن يوم الأحد سيكون عاصفًا بغض النظر عن المسار النهائي للعاصفة، خاصة في المناطق الواقعة شرق وجنوب المدينة، مؤكّدًا أن الظروف لن تصل إلى مستوى العاصفة السابقة المعروفة باسم “فيرن”.

وأضاف أن الطرق في نيويورك قد تصبح زلقة، لكن من غير المتوقع أن تشكل ظروف السفر خطرًا كبيرًا إلا في حال حدوث تغير مفاجئ لمسار العاصفة نحو الغرب.

أما جزيرة لونغ آيلاند شرق المدينة، فتواجه ظروفًا أصعب، إذ من المتوقع هطول ما يصل إلى ست بوصات من الثلوج، مع احتمال تعرض المناطق الشمالية والجنوبية لعواصف ثلجية شديدة.

ومن المتوقع أن تبدأ العاصفة في التراجع ليلة الأحد، بينما ستستمر درجات الحرارة المتجمدة خلال الأسبوع المقبل، مع توقع ارتفاع طفيف يصل إلى درجة واحدة فوق الصفر يوم الخميس القادم.

وتشير التقديرات إلى أن القنبلة الإعصارية ستؤثر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بدءًا من ساوث كارولينا وصولًا إلى ولاية مين، مع تراكم ثلوج متفاوت بين المدن.

فبينما قد تشهد بوسطن تراكمًا يتراوح بين ثلاث وست بوصات، من المتوقع أن تصل الكمية في فيلادلفيا وواشنطن إلى ما بين بوصة وثلاث بوصات، بينما قد تتجاوز ست بوصات في المناطق الوسطى من فرجينيا ونورث كارولينا.

وتأتي هذه العاصفة في وقت لا تزال فيه مناطق واسعة من الساحل الشرقي تتعافى من عاصفة “فيرن” الأخيرة، التي خلفت أكثر من قدم من الثلوج في نيويورك، و23 بوصة في بوسطن، وما يقارب القدم في فيلادلفيا، وما زالت الثلوج متراكمة نتيجة استمرار درجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر.

مدينة نيويورك القنبلة الإعصارية ثلوج

