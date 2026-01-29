إعلان

ميرتس لـ"ترامب": أوروبا وواشنطن شركاء ولن نقبل بالسخرية من جهودنا الدولية

كتب : محمود الطوخي

10:57 ص 29/01/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، رسائل حادة وواضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته أمام البرلمان "البوندستاج"، مؤكدا أن بلاده والاتحاد الأوروبي "شركاء وليسوا أتباعا"، ولن يقبلوا السخرية من جهودهم الدولية أو الخضوع لتهديدات الرسوم الجمركية.

وشدد ميرتس، على أن أوروبا أثبتت وحدتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية، قائلا: "بفضل وحدة صفنا استطعنا أن نتفادى قرار الرئيس الأمريكي برفع التعريفات الجمركية مجددا".

وحذر ميرتس، من استخدام هذه الورقة في السياسة الخارجية، مؤكدا أن من يحاول استخدام ورقة الرسوم الجمركية تجاه أوروبا عليه أن يدرك أن الاتحاد قادر على الدفاع عن نفسه إذا تطلب الأمر".

وأضاف: "لن نسمح بتهديدنا بالرسوم الجمركية مرة أخرى".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب فريدريش ميرتس واشنطن أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
حوادث وقضايا

لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
تشمل اغتيال قادة.. سي إن إن: ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع على إيران
شئون عربية و دولية

تشمل اغتيال قادة.. سي إن إن: ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع على إيران
"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
تحسبا لهجوم أمريكي.. مسؤول تركي: نخطط لتعزيز إجراءاتنا الأمنية على الحدود
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. مسؤول تركي: نخطط لتعزيز إجراءاتنا الأمنية على الحدود

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات