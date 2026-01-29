وجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، رسائل حادة وواضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال كلمته أمام البرلمان "البوندستاج"، مؤكدا أن بلاده والاتحاد الأوروبي "شركاء وليسوا أتباعا"، ولن يقبلوا السخرية من جهودهم الدولية أو الخضوع لتهديدات الرسوم الجمركية.

وشدد ميرتس، على أن أوروبا أثبتت وحدتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية، قائلا: "بفضل وحدة صفنا استطعنا أن نتفادى قرار الرئيس الأمريكي برفع التعريفات الجمركية مجددا".

وحذر ميرتس، من استخدام هذه الورقة في السياسة الخارجية، مؤكدا أن من يحاول استخدام ورقة الرسوم الجمركية تجاه أوروبا عليه أن يدرك أن الاتحاد قادر على الدفاع عن نفسه إذا تطلب الأمر".

وأضاف: "لن نسمح بتهديدنا بالرسوم الجمركية مرة أخرى".