السعودية.. بن سلمان يستقبل هيلاري كلينتون في "اليمامة"

بن سلمان يستقبل هيلاري كلينتون في ''اليمامة''

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

ونشرت الوكالة صورة من اللقاء الذي جرى في قصر اليمامة، مكتفية بذكر أنه شهد "تبادل الأحاديث الودية"، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الملفات التي نوقشت.

من هي هيلاري كلينتون؟

ولدت كلينتون بضاحية "بارك ريدج" في شيكاغو لأسرة منقسمة سياسيا؛ إذ كان والدها هيو رودام جمهوريا محافظا معروفا بشدته، بينما كانت والدتها دوروثي ديمقراطية الانتماء.

ويردد زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مقولته الشهيرة بشأن تنشأتها: "لقد تبنت سياسات والدتها، ولم تتجاوز أبدا عناد والدها".

وبدأت كلينتون حياتها السياسية متطوعة في الحملة الرئاسية للمرشح الجمهوري باري جولدووتر عام 1964، لكنها تحولت سريعا نحو الحزب الديمقراطي بعد التحاقها بكلية "ويليسلي"، لتشارك في حملة الديمقراطي يوجين مكارثي عام 1968.

ومع تخرجها من كلية الحقوق بجامعة "ييل" عام 1973، أصبحت كلينتون ديمقراطية راسخة، وعملت لاحقا في لجنة سعت لعزل الرئيس ريتشارد نيكسون.

عندما فاز زوجها بالرئاسة عام 1992، كسرت هيلاري القالب التقليدي للسيدة الأولى، لاعبة دورا أكثر فعالية عرضها للانتقاد أحيانا.

وخلال ولايته، كلفها زوجها برئاسة فريق عمل لإصلاح الرعاية الصحية الوطنية، في خطة عُرفت بـ"هيلاري كير"، لكن المشروع قوبل بالرفض في الكونجرس، وهو ما تعتبره "هزيمة سياسية" لا تزال تؤلمها حتى اليوم.