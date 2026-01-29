تدمير معاقل لحركة الشباب بعملية عسكرية في جنوبي الصومال

مقديشو- (د ب أ)

نفذت القوات المسلحة الصومالية صباح اليوم الخميس، عملية عسكرية مخططة في منطقة ألنلي بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي البلاد .

ووفق وكالة أنباء الصومال (صونا) اليوم، "أسفرت العملية عن تدمير التحصينات التي كانت تستخدمها مليشيات الخوارج المتخفية في المنطقة".

وقالت قيادة العملية إن "القوات استهدفت مناطق يشتبه بتواجد المليشيات فيها، وأسفرت العملية عن خسائر متفاوتة للمتمردين"، مؤكدة استمرار عمليات التمشيط والبحث عن أي عناصر تحاول الفرار.

وأوضحت أن "هذه العمليات تأتي ضمن الحملة المستمرة لتطهير مناطق شبيلي الوسطى من المليشيات، وضمان توفير الأمن والاستقرار الكامل للسكان المدنيين".

وتشير مقديشو بعبارة"ميليشيا الخوارج" إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.