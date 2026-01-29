ركل وضرب بالعصا.. شرطي هولندي يعتدي على سيدتين محجبتين (فيديو)

وكالات

فتحت الشرطة الهولندية تحقيقًا رسميًا للنظر في ملابسات استخدام القوة من قبل أحد أفرادها أثناء توقيف سيدتين محجبتين قرب مركز تجاري في مدينة أوتريخت، عقب انتشار واسع لمقاطع مصورة وثّقت الواقعة وأثارت موجة غضب وجدلاً كبيرين داخل هولندا.

وأظهرت المقاطع المتداولة شرطيًا وهو يعتدي جسديًا على السيدتين، مستخدمًا الركل والهراوة، في مشاهد اعتُبرت صادمة للرأي العام.

وتعود الحادثة إلى مساء يوم الاثنين الماضي، حيث بدا الشرطي وهو يمسك بذراع إحدى السيدتين ويقتادها بعنف معلنًا توقيفها، بينما كانت السيدة الأخرى تسير خلفهما وتقوم بتصوير ما يجري بهاتفها المحمول، قبل أن يباغتها الشرطي بركلة مفاجئة من دون مبرر واضح، ثم ينهال بالضرب على السيدة الأولى مستخدمًا هراوته.

وفي بيان صدر الأربعاء، أقرت شرطة أوتريخت بأن المشاهد المصورة “مقلقة وتثير العديد من التساؤلات”، مؤكدة أنها تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية.

وأوضحت أن تحقيقًا موسعًا لا يزال جاريًا، ويشمل تحليل تسجيلات الفيديو المتداولة، ومراجعة كاميرات المراقبة، إلى جانب الاستماع إلى إفادات عناصر الشرطة والأطراف ذات الصلة.

وذكرت الشرطة أن الحادثة جاءت في أعقاب مشادة شارك فيها قرابة 20 شخصًا في منطقة بولينداك بالمدينة، مدعية أن إحدى السيدتين وجّهت عبارات مسيئة وشتائم لأحد الضباط، وبناءً على ذلك، تم توقيف امرأة تبلغ من العمر 23 عامًا بتهمة إهانة ضابط أثناء أداء مهامه.

كما أعلنت الشرطة اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، قالت إنه حاول عرقلة عملية التوقيف ووجّه بدوره إهانات للشرطي، حيث وُجهت إليه تهم إهانة موظف عام وعرقلة سير العدالة. وأشارت إلى أن الموقوفين سيمثلان أمام القضاء في موعد لاحق.

Ik kan er nauwelijks naar kijken, maar ik moet het delen. Een tweetal zusters krijgt een discussie met een racistische vrouw op het station Utrecht, waarna de politie erbij komt en de agent de zusters opdraagt het station te verlaten. Wanneer de zuster er iets van zegt, terwijl… pic.twitter.com/A409AqUtzX — Rachid Abu Khuzaymah (@r_abukhuzaymah) January 27, 2026

في المقابل، أكدت الشرطة أنه لم يتم حتى الآن توجيه أي اتهام رسمي إلى الشرطي الذي ظهر في المقاطع المصورة، مشيرة إلى أنه كان يؤدي مهامه الوظيفية ولا يزال يواصل عمله بشكل طبيعي إلى حين انتهاء التحقيق.

من جانبه، أعلن محامي السيدتين، أنيس بومانجال، نيته تقديم شكوى رسمية ضد الشرطي بتهمة استخدام “قوة مفرطة وغير متناسبة”.

وأوضح أن موكلتيه تعانيان من آثار نفسية جراء الحادثة، لافتًا إلى أن إحداهما تعرضت لضربات قوية باستخدام الهراوة.

واعتبر أن التعامل مع الوضع كان يمكن أن يتم بوسائل أقل عنفًا، مؤكدًا أن استخدام الهراوة ضد فتاتين شابتين لا يمكن تبريره.

وفي سياق متصل، دعت نقابة الشرطة الهولندية إلى التريث وانتظار نتائج التحقيق، معتبرة أن المقاطع المصورة تحمل دلالات صادمة لجميع الأطراف، ومحذرة من الانزلاق نحو الاستقطاب أو إطلاق الأحكام المسبقة قبل الكشف الكامل عن ملابسات الحادثة.