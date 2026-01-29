إعلان

بالتزكية.. سوريا نائبا لرئيس لجنة "الجرائم ضد الإنسانية" بالأمم المتحدة

كتب : محمود الطوخي

12:00 م 29/01/2026

علم سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فازت سوريا بالتزكية بمنصب نائب رئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باتفاقية "منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها"، في خطوة وصفتها دمشق بأنها تعكس "نقلة نوعية" في دبلوماسيتها الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخميس، إن الانتخاب جاء نتيجة توافق الدول الأعضاء وثقتها بالدور السوري في المحافل الدولية.

وأكد علبي، أن العالم يثق بالمساهمة السورية انطلاقا من "إرث البلاد في حصول مثل هذه الجرائم على أرضها من قبل النظام البائد".

وأوضح علبي، أن هذا المنصب يأتي ضمن استراتيجية جديدة لرسم "دبلوماسية نشيطة ومتقدمة"، تهدف إلى تجاوز الانغماس في الشأن المحلي للعب دور فاعل في الشأن العالمي، مستندة في إلى "التجربة والخبرة السورية" القاسية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في ديسمبر 2024 قرارا يدعو لعقد مؤتمر خلال عامي 2028 و2029 لوضع صك قانوني ملزم حول منع الجرائم ضد الإنسانية.

وافتتحت اللجنة دورتها الأولى في 19 يناير الجاري برئاسة الإيرلندي ديكلان سميث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا لجنة الجرائم ضد الإنسانية الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تويوتا تقترب من طرح طرازات كهربائية بمصر.. وتحذر من هذه السيارات
أخبار السيارات

تويوتا تقترب من طرح طرازات كهربائية بمصر.. وتحذر من هذه السيارات
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
ركل وضرب بالعصا.. شرطي هولندي يعتدي على سيدتين محجبتين (فيديو)
شئون عربية و دولية

ركل وضرب بالعصا.. شرطي هولندي يعتدي على سيدتين محجبتين (فيديو)
لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
حوادث وقضايا

لحصر التلفيات وتحديد الأسباب.. النيابة تعاين حريق الزرايب
تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟
زووم

تطور جديد في أزمة حسابات شيرين عبدالوهاب بمواقع التواصل.. ماذا حدث؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا