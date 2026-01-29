فازت سوريا بالتزكية بمنصب نائب رئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة المعني باتفاقية "منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها"، في خطوة وصفتها دمشق بأنها تعكس "نقلة نوعية" في دبلوماسيتها الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، الخميس، إن الانتخاب جاء نتيجة توافق الدول الأعضاء وثقتها بالدور السوري في المحافل الدولية.

وأكد علبي، أن العالم يثق بالمساهمة السورية انطلاقا من "إرث البلاد في حصول مثل هذه الجرائم على أرضها من قبل النظام البائد".

وأوضح علبي، أن هذا المنصب يأتي ضمن استراتيجية جديدة لرسم "دبلوماسية نشيطة ومتقدمة"، تهدف إلى تجاوز الانغماس في الشأن المحلي للعب دور فاعل في الشأن العالمي، مستندة في إلى "التجربة والخبرة السورية" القاسية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في ديسمبر 2024 قرارا يدعو لعقد مؤتمر خلال عامي 2028 و2029 لوضع صك قانوني ملزم حول منع الجرائم ضد الإنسانية.

وافتتحت اللجنة دورتها الأولى في 19 يناير الجاري برئاسة الإيرلندي ديكلان سميث.