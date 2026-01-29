تشمل اغتيال قادة.. سي إن إن: ترامب يدرس تنفيذ هجوم واسع على إيران

كشفت شبكة "سي إن إن"، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن ضربة جديدة واسعة النطاق على إيران، تشمل خيارات جوية لاستهداف مواقع نووية واغتيال قادة ومسؤولين أمنيين يُعتقد تورطهم في عمليات قتل المتظاهرين، في ظل تعثر المحادثات النووية.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة، أن ترامب "لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يعتقد أن خياراته العسكرية قد توسعت".

وتتزامن هذه التقارير، مع تصعيد ترامب للهجته عبر منصة "تروث سوشيال"، حيث أعلن أن أسطولا عسكريا "أكبر من الذي أُرسل سابقا إلى فنزويلا" يتجه بسرعة نحو المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن الخيارات المطروحة تشمل ضرب مؤسسات حكومية ومواقع نووية، مشيرة في الوقت ذاته إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن طهران "تسعى لإعادة بناء مواقعها النووية على أعماق أكبر تحت الأرض".

في المقابل، عزز الجيش الأمريكي وجوده في المنطقة بنقل أنظمة دفاع جوي، تشمل بطاريات "باتريوت" إضافية ومنظومة أو أكثر من طراز "ثاد" للدفاع الصاروخي، لحماية القوات الأمريكية من أي رد انتقامي محتمل.

وأكد التقرير، عدم إجراء أي مفاوضات مباشرة جادة بين الجانبين مؤخرا.

ووفقًا لـ"سي إن إن"، اشترطت واشنطن لعقد أي اجتماع: الوقف الدائم لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية، وتحديدا وضع حدود لمدى هذه الصواريخ، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية.

وحذّر التقرير، من أنه "لا يوجد ما يضمن أن الإطاحة بالمرشد الإيراني علي خامنئي ستؤدي إلى سقوط النظام".

وفي منشوره على "تروث سوشيال"، حذر ترامب من أن الهجوم القادم سيكون "أسوأ بكثير" من عملية "مطرقة منتصف الليل" التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي، قائلا: "كما قلت لإيران من قبل، أبرموا اتفاقا لم يفعلوا.. الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير. لا تسمحوا بتكرار ذلك".