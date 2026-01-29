الدفاع الروسية: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير أربع طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.