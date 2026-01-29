قوات الاحتلال تقتحم قبر يوسف بقوات كبيرة لتأمين دخول المستوطنين



وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقوات كبيرة من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وحولت قوات الاحتلال عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية لتمركز القناصة، ضمن طوقٍ أمني واسع فُرض في محيط القبر؛ إذ أُجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع عمّان، فيما احتُجزت عائلة أخرى في منطقة الضاحية بالمدينة.

وشرعت جرافة عسكرية إسرائيلية بسلسلة إغلاقات على طريق عبور المستوطنين، بدءا من حاجز بيت فوريك شرق نابلس وصولا إلى محيط قبر يوسف، ما أدى إلى تعطيل الحركة في المنطقة.

في السياق، ذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بعد أن تعمّدت آلية عسكرية إسرائيلية دهسه، ما أسفر عن إصابته بكسور في أنحاء جسده.

ويعتبر هذا الاقتحام استثنائيا في ظل ترتيبات جديدة تسمح بتمديد ساعات الاقتحام؛ عقب قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بتمديد ما وصف بأنه زيارة حتى ساعات النهار لأول مرة منذ 25 سنة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات طالت عدة أحياء متفرقة في البلدة، تخللها فرض طوق أمني وانتشار مكثف، وسط مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين عقب مداهمة منزليهما، وسط إجراءات وُصفت بالتعسفية؛ إذ جرى تحطيم محتويات المنازل والعبث بمقتنياتها، إلى جانب إجراء تحقيقات ميدانية مع أفراد من العائلتين قبل انسحاب القوات من البلدة، وفقا للغد.