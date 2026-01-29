إعلان

قوات الاحتلال تقتحم قبر يوسف بقوات كبيرة لتأمين دخول المستوطنين

كتب : مصراوي

07:51 ص 29/01/2026

قوات الاحتلال الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقوات كبيرة من الآليات العسكرية والقوات الراجلة، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف.

وحولت قوات الاحتلال عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية لتمركز القناصة، ضمن طوقٍ أمني واسع فُرض في محيط القبر؛ إذ أُجبرت عائلة فلسطينية على إخلاء منزلها في شارع عمّان، فيما احتُجزت عائلة أخرى في منطقة الضاحية بالمدينة.

وشرعت جرافة عسكرية إسرائيلية بسلسلة إغلاقات على طريق عبور المستوطنين، بدءا من حاجز بيت فوريك شرق نابلس وصولا إلى محيط قبر يوسف، ما أدى إلى تعطيل الحركة في المنطقة.

في السياق، ذكر بيان للهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب بعد أن تعمّدت آلية عسكرية إسرائيلية دهسه، ما أسفر عن إصابته بكسور في أنحاء جسده.

ويعتبر هذا الاقتحام استثنائيا في ظل ترتيبات جديدة تسمح بتمديد ساعات الاقتحام؛ عقب قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس يقضي بتمديد ما وصف بأنه زيارة حتى ساعات النهار لأول مرة منذ 25 سنة.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة مداهمات طالت عدة أحياء متفرقة في البلدة، تخللها فرض طوق أمني وانتشار مكثف، وسط مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل شابين فلسطينيين عقب مداهمة منزليهما، وسط إجراءات وُصفت بالتعسفية؛ إذ جرى تحطيم محتويات المنازل والعبث بمقتنياتها، إلى جانب إجراء تحقيقات ميدانية مع أفراد من العائلتين قبل انسحاب القوات من البلدة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال اقتحام الضفة الغربية الضفة الغربية قوات الاحتلال تقتحم قبر يوسف قبر يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
زووم

"هدفهم النيل من سمعتها".. محامي ياسمين عبد العزيز يكشف حقيقة الصور المفبركة
"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
مصراوي ستوري

"بعد تأهلها لنهائي بطولة الأبطال للاسكواش في أمريكا".. أبرز المعلومات عن
"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
مصراوي ستوري

"اتقال عليا خاين".. أول تعليق من محمد عبد المنصف على أزمته الأخيرة
نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

نائب وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل زيارته لمصر وإثيوبيا.. ماذا حدث؟
معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول
أخبار مصر

معرض القاهرة للكتاب يتخطى حاجز الـ 3 مليون زائر في أسبوعه الأول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون