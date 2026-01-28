أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب يحتفظ دائما بخيار الدفاع الاستباقي، مشددا على ضرورة امتلاك قوة كافية في الشرق الأوسط للدفاع في حال مهاجمة إيران القوات الأمريكية في المنطقة.

وأشار روبيو، إلى أنه يجب على واشنطن أن تكون قادرة على الرد ومنع هجوم استباقي عليها وعلى حلفائها في الشرق الأوسط، مؤكد في الوقت نفسه أنه لا يتمنى الوصول إلى مرحلة الخيار العسكري مع إيران.

وأوضح روبيو، أن لدى إيران القدرة على تهديد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فلديها آلاف الصواريخ الباليستية رغم انهيار اقتصادها.

وفي وقت سابق من اليوم، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن أسطولا بحريا ضخما، تقوده حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، يتجه بسرعة نحو إيران، مؤكدا أنه يفوق من حيث الحجم والقوة الأسطول الذي سبق أن أُرسل إلى فنزويلا.

وأوضح ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن هذا الأسطول "جاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة وبقوة إذا لزم الأمر"، مشددا على أن واشنطن تفضّل الحل الدبلوماسي، لكنها تحتفظ بجميع الخيارات مطروحة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده تأمل أن "تجلس إيران سريعا إلى طاولة المفاوضات" للتوصل إلى اتفاق "عادل ومنصف" يمنع امتلاك طهران للأسلحة النووية، معتبرا أن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة جميع الأطراف.

وأشار ترامب إلى أن الوقت المتاح أمام إيران "ينفد بسرعة"، واصفا الوضع بأنه بالغ الخطورة، مذكّرا بتحذيرات سابقة وجهها لطهران من مغبة تجاهل الدعوات الأمريكية للتفاوض.

وتطرق ترامب، إلى "عملية مطرقة منتصف الليل"، قائلا إنها تسببت في "دمار هائل لإيران" بعد فشلها في إبرام اتفاق، محذرا من أن أي هجوم قادم سيكون أسوأ بكثير مما سبق، داعيا إلى عدم تكرار هذا السيناريو.