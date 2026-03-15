وجه بيت بوتيجي، وزير النقل الأمريكي السابق ومرشح محتمل للرئاسة 2028، انتقادات لاذعة لإدارة دونالد ترامب بشأن التعامل مع الحرب على إيران، واصفًا الوضع بـ"ساعة الهواة".

وأكد "بوتيجي"، أن الشعب الأمريكي هو من يدفع ثمن هذا الإهمال، بحسب سي إن إن.

وأشار إلى أن الإدارة لم تضع سيناريو إغلاق مضيق هرمز المحتمل من قبل إيران في الحسبان، قائلًا: "أطلق حربًا دون تخطيط، ودون استعداد حتى لأبسط الأمور الأساسية".

وأضاف: "هذا بالتأكيد ساعة الهواة في البنتاغون والبيت الأبيض".

انتقد كذلك تعامل فريق البيت الأبيض الإعلامي مع الأحداث، حيث نشر مقاطع فيديو تتعامل مع الضربات الإيرانية وكأنها ألعاب فيديو.

كما أدان إرسال إدارة ترامب رسالة جمع تبرعات تظهر الرئيس أثناء مراسم نقل جثامين الجنود القتلى، معتبرًا ذلك تصرفًا غير مسؤول.

وقال: "أي سياسي يفعل ذلك ليس مؤهلًا لقيادة القوات الأمريكية في الحرب، وإذا كان الرئيس مستعدًا لجمع الأموال الانتخابية على جثث قتلى الحرب، فهو غير مؤهل ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وحذر من أن الإهمال في التخطيط للحرب أدى إلى تأثيرات اقتصادية ملموسة على الأمريكيين، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، مؤكّدًا أن الإدارة لم تستعد حتى للسيناريوهات الأساسية لتأمين الممر الاستراتيجي.