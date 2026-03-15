وزير أمريكي سابق ينتقد إدارة ترامب: الحرب مع إيران تُدار بأسلوب "هاوي"

كتب : محمد أبو بكر

08:06 م 15/03/2026

وجه بيت بوتيجي، وزير النقل الأمريكي السابق ومرشح محتمل للرئاسة 2028، انتقادات لاذعة لإدارة دونالد ترامب بشأن التعامل مع الحرب على إيران، واصفًا الوضع بـ"ساعة الهواة".

وأكد "بوتيجي"، أن الشعب الأمريكي هو من يدفع ثمن هذا الإهمال، بحسب سي إن إن.

وأشار إلى أن الإدارة لم تضع سيناريو إغلاق مضيق هرمز المحتمل من قبل إيران في الحسبان، قائلًا: "أطلق حربًا دون تخطيط، ودون استعداد حتى لأبسط الأمور الأساسية".

وأضاف: "هذا بالتأكيد ساعة الهواة في البنتاغون والبيت الأبيض".

انتقد كذلك تعامل فريق البيت الأبيض الإعلامي مع الأحداث، حيث نشر مقاطع فيديو تتعامل مع الضربات الإيرانية وكأنها ألعاب فيديو.

كما أدان إرسال إدارة ترامب رسالة جمع تبرعات تظهر الرئيس أثناء مراسم نقل جثامين الجنود القتلى، معتبرًا ذلك تصرفًا غير مسؤول.

وقال: "أي سياسي يفعل ذلك ليس مؤهلًا لقيادة القوات الأمريكية في الحرب، وإذا كان الرئيس مستعدًا لجمع الأموال الانتخابية على جثث قتلى الحرب، فهو غير مؤهل ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وحذر من أن الإهمال في التخطيط للحرب أدى إلى تأثيرات اقتصادية ملموسة على الأمريكيين، لا سيما مع ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، مؤكّدًا أن الإدارة لم تستعد حتى للسيناريوهات الأساسية لتأمين الممر الاستراتيجي.

فيديو قد يعجبك



تعرف على خطة أمريكا لتأمين السفن بمضيق هرمز.. التنفيذ خلال أيام
هجوم صاروخي يستهدف "مطار بغداد".. وإصابات في صفوف العراقيين
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
رامز جلال: حسن مالك لابس جاكيت مصارع ثيران و"ماخدتش طقم من أخوك ليه"
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم