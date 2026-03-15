أعلن حزب الله في لبنان، تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وذلك مساء اليوم الأحد.

وقال حزب الله: "دفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لمستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد الخامس عشر من مارس عام ألفين وستة وعشرين، برشقة صاروخية".

وأضاف الحزب، أن العملية تأتي في سياق الرد والتحذير الذي سبق أن وجهته المقاومة، مؤكدًا استمرار العمليات ضمن ما وصفه بواجب الدفاع عن لبنان وشعبه.