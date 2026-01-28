إعلان

الشرع يصل إلى موسكو للاجتماع مع بوتين

كتب : مصراوي

12:38 م 28/01/2026

وكالات

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إلى موسكو حيث سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقبيل الزيارة، ظهر الأربعاء، أكد الكرملين أن "العلاقات مع سوريا تتطور بفاعلية بعد تغيير النظام".

وأفاد الكرملين، أن بوتين سيبحث مع الشرع مستقبل القوات الروسية في سوريا، والتعاون الاقتصادي والوضع بالمنطقة

وبشأن الرئيس المخلوع بشار الأسد المتواجد في روسيا، رفض الكرملين التعليق حول مستقبل الأسد.

