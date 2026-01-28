إعلان

السماح بالدخول خلال أيام.. الجيش الإسرائيلي ينهي استعداداته لفتح معبر رفح

كتب : مصراوي

08:18 ص 28/01/2026

معبر رفح البري

وكالات

قالت مصادر لصحيفة "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لفتح معبر رفح ومن المتوقع حدوث ذلك خلال أيام على أن يسمح بدخول نحو 150 شخصا يوميا إلى القطاع والسماح بمغادرة عدد أكبر.

وبحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، حصلت قائمة أولية تضم نحو 200 مريض ومرافق من قطاع غزة على موافقات إسرائيلية للخروج لتلقي العلاج الطبي في الخارج، غير أن تنفيذ ذلك يبقى مرهونا بفتح المعبر واستكمال الترتيبات الأمنية والرقابية.

وقال مدير منظومة المستشفيات في غزة، الدكتور محمد زقوت، إن التقديرات تشير إلى خروج نحو 50 مريضا يوميا، إلا أن إسرائيل لم تمنح حتى الآن موافقة نهائية على خروج المرضى.

وبالتوازي مع ذلك، تجري استعدادات أخيرة تمهيدا لافتتاح تدريجي للمعبر، حيث تشير الخطط المتداولة إلى أن إدارة المعبر ستوكل إلى اللجنة التكنوقراطية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وبحضور بعثة رقابة دولية تضم شخصيات أوروبية.

وأفاد أعضاء في اللجنة، أن التوجه هو فتح المعبر يوم الأربعاء، ما لم تضع إسرائيل عوائق جديدة في اللحظات الأخيرة.

في المقابل، تؤكد مصادر أخرى أنه لا يوجد حتى الآن موعد نهائي ومتفق عليه، ولا يزال الغموض يلف مسألة ما إذا كان أعضاء اللجنة سيدخلون إلى قطاع غزة أم سيكتفون في المرحلة الأولى بجولة على الجانب المصري من المعبر، وفقا لروسيا اليوم.

