إيطاليا.. وزير الخارجية يدافع عن تواجد قوات أمريكية في الأولمبياد الشتوية

كتب : مصراوي

07:43 م 27/01/2026

رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن عملاء إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لن يقوموا بدوريات في الشوارع خلال أولمبياد ميلانو- كورتينا، بل سيقتصر دورهم على حماية الوفد الأمريكي الذي يترأسه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية مارك روبيو.

وأوضح تاجاني أن هؤلاء العملاء سيعملون من داخل غرف العمليات ولن يتدخلوا في حفظ النظام العام، مشدداً على أنهم يمثلون قسماً مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب وليسوا قوة عسكرية بأسلحة آلية.

وأشار إلى أنه "لن يكون الأمر مثل أولئك الأشخاص الذين يخرجون إلى الشوارع في مينابوليس.. الأمر ليس وكأن قوات الأمن الخاصة التابعة للحزب النازي قادمة".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي "ليس الأمر أن أشخاصاً يحملون أسلحة رشاشة ووجوههم مغطاة، بل إن مسؤولين من إحدى الإدارات قادمون، إنهم يأتون لأنها الإدارة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب".

جاءت تصريحات تاجاني، بعد موجة غضب في إيطاليا، حيث قال جوزيبي سالا، عمدة ميلانو، إن هؤلاء العملاء غير مرحب بهم في مدينته لأن أساليبهم لا تتماشى مع النهج الديمقراطي الإيطالي.

من جانبه، اعتبر جيوفاني مالاجو، رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، أن هذا التواجد هو إجراء فني روتيني يحدث عند زيارة كبار المسؤولين الدوليين، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية للألعاب تظل بيد الدولة المضيفة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية.

