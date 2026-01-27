إعلان

مسؤول أمريكي: مجلس السلام لديه تفويض واسع لإعادة إعمار غزة

كتب : محمود الطوخي

07:20 م 27/01/2026

غزة

قالت مجلة "نيوزويك" نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، إن مجلس السلام في غزة لم يكن يهدف إلى أن يكون تحدٍ للأمم المتحدة، بل للعمل تماشيا مع ولايتها لكن بطريقة أكثر فعالية لتحقيق تقدم في جهود صنع السلام.

وأوضح المسؤول الأمريكي: "مجلس السلام صُمم ليكون مكملا للأمم المتحدة وليس بديلا عنها، وليتماشى مع القانون الدولي والعمل بما يتوافق مع ولايات الأمم المتحدة، لا سيما في قطاع غزة".

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الدور العملي للمجلس يتمثل في تسريع الإجراءات عندما تواجه عمليات الأمم المتحدة عقبات وتتعثر، لافتا إلى أن المجلس يتمتع بولاية واسعة لإعادة إعمار غزة بالكامل، حيث سيتم استخدام الأموال التي يجمعها المجلس مباشرة لتحقيق هذه الجهود".

وأفاد المسؤول الأمريكي، بأن الأموال ستُستخدم لتنفيذ ولاية "مكتب السجون الفيدرالي"، والتي قد تشمل إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية أو نفقات أخرى، موضحا أن المكتب سيعمل كجهة رائدة في هذا المجال لضمان إنفاق كل دولار يتم جمعه بشكل مباشر على تنفيذ ولايته.

وأضاف المسؤول، أن هذه الآلية تهدف لضمان الكفاءة، حيث لن تكون هناك رواتب باهظة أو تضخم إداري هائل، كما هو الحال في العديد من المنظمات الدولية الأخرى.

