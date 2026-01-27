إعلان

بايدن يدعو إلى الانتفاضة ضد ترامب بعد مقتل أمريكيين في مينيسوتا

كتب- محمود الطوخي

07:29 م 27/01/2026

جو بايدن ودونالد ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن تصرفات إدارة الرئيس دونالد ترامب في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسيوتا، داعيا إلى إجراء "تحقيقات كاملة وعادلة وشفافة" في حادث إطلاق النار المميت الذي أودى بحياة رينيه جود وأليكس بريتي.

وكتب بايدن، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" الثلاثاء: "ما حدث في مينيابوليس خلال الشهر الماضي يخون أبسط قيمنا كأمريكيين. لسنا أمة تقتل مواطنيها بالرصاص في الشوارع، ولسنا أمة تسمح بتعريض مواطنيها للوحشية لممارستهم حقوقهم الدستورية، أو تتسامح مع انتهاك التعديل الرابع للدستور وترويع جيراننا".

وأشاد بايدن، بصمود شعب ولاية مينيسوتا عقب وفاة جود وبريتي، معتبرا أنهم "ذكّرونا جميعا بما يعنيه أن تكون أمريكيا، وقد عانوا بما فيه الكفاية على أيدي هذه الإدارة".

وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أنه لا مكان للعنف والإرهاب في الولايات المتحدة، مؤكدا استهجانه "لا سيما عندما تستهدف حكومتنا المواطنين الأمريكيين".

وأضاف بايدن، في رسالته الموجهة للأمريكيين: "لا يمكن لأي فرد أن يدمر ما تمثله أمريكا وما تؤمن به، ولا حتى رئيسها، إذا ما انتفضنا جميعا نحن الأمريكيين ورفعنا أصواتنا. نحن نعرف من نحن، وقد حان الوقت لنُظهر للعالم ذلك، والأهم من ذلك، حان الوقت لنُظهر أنفسنا".
وأكد بايدن، على أن تحقيق العدالة يتطلب بالضرورة إجراء "تحقيقات كاملة وعادلة وشفافة في وفاة الأمريكيين اللذين فقدا حياتهما في المدينة التي كانا يعتبرانها موطنهما"، معزيا باسمه وباسم زوجته جيل، عائلات ومجتمعات أليكس بريتي ورينيه جود في وفاتهما المأساوية.

جو با يدن بايدن دونالد ترامب واشنطن

