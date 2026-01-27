

وكالات

تسببت هجمات روسية بالصواريخ والمسيرات، استهدفت مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في انقطاع واسع للتيار الكهربائي عن معظم المدينة والمناطق المحيطة بها.

قال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، عبر تطبيق تليجرام، إن شخصين أُصيبا، مضيفا: "تعرض نظام الطاقة لدينا لهجوم ووقعت أضرار جسيمة".

وأضاف: "نحو 80% من مدينة خاركيف ومنطقة خاركيف من دون كهرباء"، مشيرا إلى أن استمرار خطر التعرض للمزيد من الغارات الجوية يعقد جهود الإصلاح.

قال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، إن موقعا للطاقة استهدف مع انخفاض درجات الحرارة ليلا إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

ونشرت قنوات غير رسمية صورا تظهر غرق المدينة في الظلام، والمدينة هدف متكرر للضربات الروسية، وتقع على بعد 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا.

وفي مدينة كريفي ريه الصناعية، قال أوليكساندر فيلكول، رئيس الإدارة العسكرية المحلية، إن طائرات روسية مسيرة هاجمت مبنى سكنيا متعدد الطوابق، والمدينة هي مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وتقع جنوب شرقي خاركيف.

وأضاف فيلكول، أن الهجوم أدى إلى نشوب حريق، لكن تم إجلاء السكان بأمان، وفقا لسكاي نيوز.