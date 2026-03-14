غزة- ( د ب أ)

جددت حركة حماس، اليوم السبت، إدانتها "الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران"، مشددة على حق طهران في الرد، وفي الوقت نفسه دعت الجمهورية الإسلامية إلى تجنب استهداف دول الجوار.

وقالت حماس، في بيان اليوم نشره المركز الفلسطيني للإعلام: "العدوان على إيران ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم"، مشددة على أن "مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة وقف هذه الحرب".

وثمّنت حماس الجهود التي بذلتها عدة دول خلال الفترة الماضية لمنع اندلاع المواجهة العسكرية، مؤكدة أهمية تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات والصراعات.

وشددت الحركة على أن "لإيران الحق في الرد على العدوان الذي تتعرض له، بكل الوسائل المتاحة ووفق الأعراف والقوانين الدولية" .

وفي الوقت نفسه، دعت حماس طهران إلى تجنب استهداف دول الجوار، "حرصًا على وحدة الصف في المنطقة ومنع اتساع دائرة المواجهة".

كما دعت الحركة دول المنطقة إلى التعاون والعمل المشترك لـ "وقف العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة والعلاقات بين شعوبها، بما يسهم في حماية أمن المنطقة واستقرارها".