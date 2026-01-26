

وكالات

قتل 11 شخصا على الأقل، في هجوم مسلح وقع في ملعب لكرة القدم وسط المكسيك، في وقت أعلنت السلطات المحلية فتح تحقيق وسط تزايد العنف المرتبط بالنزاعات بين الجماعات الإجرامية.

أكدت حكومة بلدية سالامانكا، بولاية جواناخواتو وسط البلاد، وقوع حادثة عنف مأساوية أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة 12 آخرين بجروح، وذلك خلال هجوم مسلح وقع بعد ظهر يوم الأحد في ملعب لكرة القدم ببلدة لوما دي فلوريس.

ووفقا للتقارير الرسمية، وقع الهجوم حوالي الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي (11:20 مساء بتوقيت جرينتش) في ملاعب "كامبوس دي لاس كابانياس"، أثناء مباراة كرة قدم.

أفاد شهود عيان، أن مسلحين وصلوا إلى الموقع على متن شاحنتين صغيرتين، وبعد نزول 4 أشخاص منهما، بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الموجودين.

وأعلنت حكومة البلدية في بيان لها، أنه للأسف، نتيجة لهذه الأحداث، تأكد مقتل 11 شخصا، توفي 10 منهم في موقع الحادث، بينما توفي آخر أثناء تلقيه العلاج في المستشفى.

أفادت التقارير إصابة 12 شخصا بجروح جراء إطلاق النار، ويتلقون العلاج في مراكز طبية مختلفة.

وعقب الهجوم، أدانت السلطات المحلية بشدة الأحداث، وأعربت عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في البلدية والولاية مؤخرا.

وذكر البيان الرسمي أن حكومة بلدية سالامانكا "تعرب عن تضامنها العميق مع العائلات والأفراد المتضررين من هذه الأحداث، وتؤكد التزامها بدعمهم والعمل المتواصل من أجل أمن وسلامة مجتمعنا".

في غضون ذلك، وصل عناصر من مديرية الأمن العام إلى موقع الحادث لتقديم الدعم الفوري، بينما باشر أفراد من الحرس الوطني، وأمانة الدفاع الوطني (سيدينا)، وقوات الأمن العام بالولاية (FSPE) عملية لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم.

من جانبها، تجري النيابة العامة لولاية جواناخواتو (FGE) التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

وأكدت الحكومة المحلية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي اعتقالات حتى الآن.

ويضاف هذا الهجوم إلى سلسلة من أعمال العنف التي زادت في منطقة جواناخواتو في السنوات الأخيرة، وهي ولاية تشهد مستويات عالية من العنف المرتبط بالنزاعات بين الجماعات الإجرامية.

وأكدت السلطات مجددا التزامها بتعزيز الإجراءات الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب، وفقا لروسيا اليوم.