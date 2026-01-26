إعلان

كوبا تجري تدريبات عسكرية وتؤكد جاهزيتها لمواجهة أي عدوان أمريكي

كتب : مصراوي

07:46 ص 26/01/2026

الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

شدد الرئيس الكوبي ميجل دياز كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي عدوان أمريكي قد تتعرض له، تزامنا مع إجراء الجزيرة تدريبات السبت لتأكيد جاهزيتها العسكرية.

جاء ذلك بعد تحذيرات أطلقها دونالد ترامب في يناير، لوّح فيها بمصير مُشابِهٍ لفنزويلا إذا لم تُبرم هافانا اتفاقا مع واشنطن.

وتعهّد الرئيس الأمريكي بعد الإطاحة بحكم مادورو، قطع إمدادات النفط التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا.

وأشرف دياز كانيل السبت على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.

وقال الرئيس الكوبي: إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الامبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".

ورأى أن ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية، مؤكدا أن التدريبات لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة.

وكانت لجنة الدفاع الوطني التي يقودها دياز كانيل، اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر لتقييم جاهزيتها للحرب، وفق بيان أورده الإعلام الرسمي.

وهدف الاجتماع إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز تماسك الهيئات القيادية وطواقمها، وتحليل وإقرار الخطط والتدابير اللازمة للتحول إلى حالة حرب، في حال نشوب نزاع مع دولة أخرى، من دون الخوض في أي تفاصيل، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الكوبي كوبا هجوم أمريكي على كوبا ترامب الرئيس الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اليوم.. ترامب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية
شئون عربية و دولية

اليوم.. ترامب يعقد اجتماعا مغلقا مع وزير القوات الجوية الأمريكية
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر
أخبار العقارات

الإسكان: بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت