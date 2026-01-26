إعلان

الغاز الطبيعي الأمريكي يقفز فوق 6 دولارات لأول مرة منذ 2022

كتب : مصراوي

08:37 ص 26/01/2026

الغاز الطبيعي الأمريكي

وكالات

سجّلت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قفزة حادة لتتجاوز مستوى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ عام 2022، في ظل اجتياح موجة برد قارس مساحات واسعة من البلاد، ما عزز الطلب على التدفئة وأربك الإمدادات.

ارتفعت عقود الغاز الآجلة للتسليم في فبراير بنسبة بلغت نحو 19% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتسجل 6.288 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية.

وجاء هذا الارتفاع بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي وصلت إلى 70%، في أكبر صعود أسبوعي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1990.

وتشير التقديرات إلى أن العاصفة الشتوية أدت إلى توقف ما يقرب من 10% من إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي، في وقت قفز فيه الطلب على الوقود المستخدم في التدفئة وتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما تسببت موجة البرد في ضغوط كبيرة على شبكات الكهرباء وتعطل واسع في وسائل النقل، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص - أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة - في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وتم إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران الأحد وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت اوير".

وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران، إنه اعتبارا من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.

ودعا أكبر مشغّل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة محطات الطاقة إلى تأمين إمدادات كافية من الغاز الطبيعي طوال الأسبوع، في ظل توقعات بأن تدفع درجات الحرارة المتدنية استهلاك الكهرباء إلى مستوى قياسي خلال فصل الشتاء.

في المقابل، تراجعت تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلى أدنى مستوياتها خلال عام، مع تعطل الإنتاج بسبب الظروف الجوية القاسية.

بذلك بلغت أسعار الغاز أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، وهي الفترة التي شهدت طلباً أوروبيا قويا على الغاز الأمريكي المسال عقب فقدان إمدادات روسيا، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا في وقت سابق من ذلك العام.

وزادت التقلبات في أسعار أقرب استحقاق مع اقتراب انتهاء عقد فبراير الأربعاء القادم، ما أدى إلى تراجع السيولة في السوق. وبلغ عدد العقود المفتوحة أقل من 25 ألف عقد صباح الاثنين، مقارنة بنحو 340 ألف عقد لعقود مارس.

وفي هذا السياق، صعدت عقود الغاز الطبيعي للتسليم في مارس بنسبة وصلت إلى 11% مسجلة 3.997 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لسكاي نيوز.

الغاز الطبيعي الأمريكي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي الغاز الطبيعي أمريكا درجات الحرارة في أمريكا

