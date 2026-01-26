وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق لي هيه-تشان في فيتنام



وكالات

قالت الحكومة الفيتنامية، إن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الأسبق لي هيه-تشان توفي عن عمر يناهز 73 عاما في مدينة هو تشي منه.

وأضافت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه توفي بعد تدهور حالته الصحية.

وتابعت: "على مدى الأيام القليلة الماضية، نسقت وزارة الخارجية الفيتنامية عن كثب مع اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه والوكالات المعنية لتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للسيد لي هيه-تشان في مدينة هو تشي منه ومع ذلك، ونظرا لشدة مرضه، لفظ السيد لي هيه-تشان أنفاسه الأخيرة".

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء فام مينه تشينه وغيره من القادة الفيتناميين قدموا تعازيهم العميقة لحكومة كوريا الجنوبية وأسرة السيد لي هيه-تشان، وفقا للغد.