إعلان

وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق لي هيه-تشان في فيتنام

كتب : مصراوي

07:42 ص 26/01/2026

لي هيه-تشان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت الحكومة الفيتنامية، إن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الأسبق لي هيه-تشان توفي عن عمر يناهز 73 عاما في مدينة هو تشي منه.

وأضافت الحكومة في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه توفي بعد تدهور حالته الصحية.

وتابعت: "على مدى الأيام القليلة الماضية، نسقت وزارة الخارجية الفيتنامية عن كثب مع اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه والوكالات المعنية لتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة للسيد لي هيه-تشان في مدينة هو تشي منه ومع ذلك، ونظرا لشدة مرضه، لفظ السيد لي هيه-تشان أنفاسه الأخيرة".

وجاء في البيان أن رئيس الوزراء فام مينه تشينه وغيره من القادة الفيتناميين قدموا تعازيهم العميقة لحكومة كوريا الجنوبية وأسرة السيد لي هيه-تشان، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لي هيه-تشان كوريا الجنوبية وفاة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق ة رئيس وزراء كوريا الجنوبية الأسبق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 26-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء
شئون عربية و دولية

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء
"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت