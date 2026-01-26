إعلان

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء

كتب : مصراوي

07:49 ص 26/01/2026

إسرائيل وتركيا

وكالات

أعلنت وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية في إسرائيل، عن إدراج 29 شخصية تركية على ما وصفته بـ"القائمة السوداء"، وفي مقدمتهم بلال أردوغان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

شمل القرار حظر دخول هذه الشخصيات إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك فلسطين المحتلة، مع تحويل أسمائهم إلى سلطات السكان والهجرة لتنفيذ المنع على المعابر.

وضمت القائمة شخصيات دينية وخيرية وإعلامية وأكاديمية، أبرزها فهمي بولنت يلدريم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية IHH المرتبطة بسفينة "مافي مرمرة"، ورئيس الشؤون الدينية السابق علي أرباش.

وتزعم الجهات الإسرائيلية أن هذه الشخصيات منخرطة في التحريض، والدعوة لمقاطعة إسرائيل، ونزع الشرعية عنها، ومعاداة السامية، خصوصا في سياق مواقفهم من الحرب على غزة.

ووصف وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي تركيا أنها دولة معادية وجزء من محور الشر، متوعدا بمواصلة استهداف من يروجون للمقاطعة أو ينتقدون إسرائيل دوليا.

وتعكس الخطوة تصعيدا سياسيا واضحا في العلاقات التركية–الإسرائيلية، وتحول انتقادات أنقرة للحرب على غزة إلى ملف تبنى عليه إجراءات شخصية عقابية.

وقد أبقت السلطات الإسرائيلية قائمة الأسماء كاملة طي الكتمان مع تسريبات متدرجة تمنح إسرائيل هامش ضغط سياسي وإعلامي، ويستخدم كرسالة ردع للنخب التركية الناشطة في ملف المقاطعة ودعم غزة، وفقا لروسيا اليوم.

إسرائيل وتركيا تركيا إسرائيل القائمة السوداء بلال أردوغان

