مسؤول إسرائيلي عن التوترات مع إيران: مستعدون لاحتمال انضمام حزب الله

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، حذر خلال حديث مع "جمعية المزارعين" في نهاية الأسبوع، من تداعيات الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم على إيران.

ونقلت القناة عن ميلو قوله: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى حجم القوات الأمريكية.. وإذا قررت واشنطن مهاجمة إيران، فمن المحتمل جدا أن يؤثر ذلك علينا، وسيكون جزء من الرد الإيراني موجها إلى هنا".

وأضاف، أن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى وأعد خططا هجومية تحسبا لإمكانية انضمام حزب الله للمعركة استغلالا للفرصة.

وفي الشأن السوري، وصف ميلو القطاع السوري بأنه "الأكثر تحديا وتعقيدا"، مشيرا إلى "الخلفية الجهادية" للرئيس أحمد الشرع والرسائل المزدوجة التي يطلقها.

واعتبر المسؤول العسكري الرفيع، أن "تركيا وقطر تشكلان مشكلة كبيرة للغاية"، محذرا من صعود "محور سني متطرف" لملء الفراغ في الجنوب الشرقي، مبديا قلقه حيال تركيا لكونها "دولة عضوا في حلف الناتو" وترتبط بعلاقة وثيقة مع واشنطن، مما يجعل الوضع مختلفا ومعقدا.