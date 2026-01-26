إعلان

مسؤول إسرائيلي عن التوترات مع إيران: مستعدون لاحتمال انضمام حزب الله

كتب- محمود الطوخي

12:19 ص 26/01/2026

إسرائيل وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القناة 12 العبرية، الأحد، إن قائد القيادة الشمالية، اللواء رافي ميلو، حذر خلال حديث مع "جمعية المزارعين" في نهاية الأسبوع، من تداعيات الحشود العسكرية الأمريكية في الخليج، مؤكدا استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي لاحتمال أن تقرر الولايات المتحدة شن هجوم على إيران.

ونقلت القناة عن ميلو قوله: "لا نعلم إلى أين تتجه الأمور، لكننا نرى حجم القوات الأمريكية.. وإذا قررت واشنطن مهاجمة إيران، فمن المحتمل جدا أن يؤثر ذلك علينا، وسيكون جزء من الرد الإيراني موجها إلى هنا".

وأضاف، أن جيش الاحتلال في حالة تأهب قصوى وأعد خططا هجومية تحسبا لإمكانية انضمام حزب الله للمعركة استغلالا للفرصة.

وفي الشأن السوري، وصف ميلو القطاع السوري بأنه "الأكثر تحديا وتعقيدا"، مشيرا إلى "الخلفية الجهادية" للرئيس أحمد الشرع والرسائل المزدوجة التي يطلقها.

واعتبر المسؤول العسكري الرفيع، أن "تركيا وقطر تشكلان مشكلة كبيرة للغاية"، محذرا من صعود "محور سني متطرف" لملء الفراغ في الجنوب الشرقي، مبديا قلقه حيال تركيا لكونها "دولة عضوا في حلف الناتو" وترتبط بعلاقة وثيقة مع واشنطن، مما يجعل الوضع مختلفا ومعقدا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران إسرائيل حزب الله حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

"بعت رسالة لصحابه".. المدير الفني لشباب البكاري يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
رياضة محلية

"بعت رسالة لصحابه".. المدير الفني لشباب البكاري يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة
الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يتأهب على جميع الجبهات.. هل خوفا من انتقام إيران؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت