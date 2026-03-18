الرئيس الإيراني يدين استهداف منشآت الطاقة ويحذر من تعقيد الأوضاع

08:57 م 18/03/2026

مسعود بزشيكان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان، إنه يدين بشدة استهداف البنى التحتية للطاقة، مؤكداً أن هذه الأعمال العدوانية لن تحقق أي مكسب للعدو الإسرائيلي والأمريكي وداعميه، بل ستعقد الأوضاع في المنطقة.

وأضاف الرئيس الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يدين بشدة استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران.

استهدف أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في إيران

وكان استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أكبر منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي في إيران، الواقعة في جنوب غرب البلاد، في هجوم نفذه سلاح الجو الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبموافقتها.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بتعرض منشآت الغاز الطبيعي المرتبطة بحقل بارس الجنوبي البحري الضخم لهجوم يوم الأربعاء.


وذكر التلفزيون الإيراني ووكالة أنباء "إرنا"، أن الهجوم استهدف المنشآت في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

مسعود بزشيكان الرئيس الإيراني الحرب على إيران الهجمات الإيرانية إيران وأمريكا الشرق الأوسط

العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)

