إعلان

ترامب: الصين تسيطر بنجاح وبشكل كامل على دولة كندا

كتب-عبدالله محمود:

11:06 م 25/01/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تسيطر بنجاح وبشكل كامل على دولة كندا التي كانت عظيمة ذات يوم.

وأضاف ترامب منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأحد،:" أنه من المحزن جدًا أن نرى ذلك يحدث. أتمنى فقط أن يتركوا هوكي الجليد بمفرده".

وتابع ترامب: "كندا تدمر نفسها بشكل منهجي إن الاتفاق مع الصين يشكل كارثة بالنسبة لهم".

وأشار ترامب إلى أن هذه الصفقة سوف تُسجل كواحدة من أسوأ الصفقات، من أي نوع، في التاريخ.

وأوضح ترامب: "جميع أعمالهم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أرى كندا تبقى وتزدهر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب كندا الصين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
"شعبة المحمول": الموبايل "صنع في مصر" يباع في الخارج أرخص من السوق المحلي
اقتصاد

"شعبة المحمول": الموبايل "صنع في مصر" يباع في الخارج أرخص من السوق المحلي
مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أخبار المحافظات

"قطعوا ديله بالمنشار".. القصة الكاملة لواقعة صيد قرش نادر بالبحر الأحمر
أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي