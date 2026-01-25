ترامب: الصين تسيطر بنجاح وبشكل كامل على دولة كندا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين تسيطر بنجاح وبشكل كامل على دولة كندا التي كانت عظيمة ذات يوم.

وأضاف ترامب منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأحد،:" أنه من المحزن جدًا أن نرى ذلك يحدث. أتمنى فقط أن يتركوا هوكي الجليد بمفرده".

وتابع ترامب: "كندا تدمر نفسها بشكل منهجي إن الاتفاق مع الصين يشكل كارثة بالنسبة لهم".

وأشار ترامب إلى أن هذه الصفقة سوف تُسجل كواحدة من أسوأ الصفقات، من أي نوع، في التاريخ.

وأوضح ترامب: "جميع أعمالهم تنتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أريد أن أرى كندا تبقى وتزدهر".