القبض على 44 ألف شخص في حملة أمنية بباكستان.. ما القصة؟

قال مسؤولون باكستانيون إن السلطات ألقت القبض على أكثر من 44 ألف شخص وسجلت 184911 تقرير معلومات أولية في جهد على مستوى البلاد ضد سرقة التيار الكهربائي خلال العام المالي 2024- 2025، حسبما ذكرت وكالة أسوششيتد برس أوف باكستان اليوم الأحد.

وتوصلت فرق الرصد إلى أنه تمت سرقة 271 مليون وحدة كهرباء (ميجاوات في الساعة)، وأصدرت غرامات بقيمة 11.4 مليار على المستهلكين، وتم تحصيل 5.7 مليار روبية.

وصرح المسؤولون بأن العبء المالي للخسائر الذي يتجاوز الحد المستهدف لدى الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء لا يتم تكبيده للمستهلكين.

وبرغم الحملة، بلغ إجمالي الفاقد في الشبكة لدى شركات توزيع الكهرباء العشر 17.23%.

وأرجع المسؤولون الأسباب الرئيسية إلى التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات وارتفاع الرسوم والتحديات الأمنية وقدم البنية التحتية.