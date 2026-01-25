إعلان

ابنها ترك دراسة الطب لضيق الحال.. محافظ قنا يستجيب لاستغاثة عاملة

كتب : مصراوي

08:39 م 25/01/2026

محافظ قنا يستجيب لاستغاثة عاملة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

استوقفت عاملة بمستشفى قوص المركزي الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقب انتهائه من افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة بالمستشفى، لتبث شكواها حول ظروفها المعيشية القاسية.

استجاب المحافظ فورًا للاستغاثة الإنسانية، موجهًا وكيل وزارة الصحة بدراسة حالتها على وجه السرعة لتقديم الدعم اللازم.

سردت العاملة تفاصيل أزمتها للمحافظ، موضحةً أنها اضطرت إلى سحب نجلها من كلية الطب الخاصة بإحدى الدول العربية، لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية، نظرًا لعملها بنظام "صندوق المستشفى" ومحدودية دخلها الذي لم يعد يتحمل الأعباء المالية المتزايدة، مما هدد مستقبل ابنها الدراسي.

وجه محافظ قنا مسؤولي الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، وإعداد دراسة شاملة للحالة الاجتماعية للعاملة، للعمل على توفير الدعم الممكن لها وفقًا للضوابط القانونية المتاحة.

جاء ذلك على هامش افتتاح المحافظ لوحدة العناية المركزة الجديدة، التي جرى تجهيزها بالكامل لخدمة حديثي الولادة والأطفال والكبار، ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ قنا استغاثة سيدة كلية الطب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
شئون عربية و دولية

مكالمة الـ45 دقيقة.. لماذا وبّخ ترامب رئيسة وزراء الدنمارك قبل تنصيبه؟
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه
رياضة محلية

"تعرض للإصابة في الملعب".. مركز شباب منشية البكاري يعلن وفاة لاعبه
مدفن داخل منزل بقنا يثير الجدل.. والتحريات تكشف الحقيقة
حوادث وقضايا

مدفن داخل منزل بقنا يثير الجدل.. والتحريات تكشف الحقيقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي