ابنها ترك دراسة الطب لضيق الحال.. محافظ قنا يستجيب لاستغاثة عاملة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

استوقفت عاملة بمستشفى قوص المركزي الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، عقب انتهائه من افتتاح وحدة العناية المركزة الجديدة بالمستشفى، لتبث شكواها حول ظروفها المعيشية القاسية.

استجاب المحافظ فورًا للاستغاثة الإنسانية، موجهًا وكيل وزارة الصحة بدراسة حالتها على وجه السرعة لتقديم الدعم اللازم.

سردت العاملة تفاصيل أزمتها للمحافظ، موضحةً أنها اضطرت إلى سحب نجلها من كلية الطب الخاصة بإحدى الدول العربية، لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية، نظرًا لعملها بنظام "صندوق المستشفى" ومحدودية دخلها الذي لم يعد يتحمل الأعباء المالية المتزايدة، مما هدد مستقبل ابنها الدراسي.

وجه محافظ قنا مسؤولي الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، وإعداد دراسة شاملة للحالة الاجتماعية للعاملة، للعمل على توفير الدعم الممكن لها وفقًا للضوابط القانونية المتاحة.

جاء ذلك على هامش افتتاح المحافظ لوحدة العناية المركزة الجديدة، التي جرى تجهيزها بالكامل لخدمة حديثي الولادة والأطفال والكبار، ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.