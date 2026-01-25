إعلان

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجين

كتب : محمد شعبان

06:48 م 25/01/2026 تعديل في 09:02 م

العقار المنكوب

انهار عقار مكون من طابقين بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر مما أسفر عن سقوط مصاب على الأقل، مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بالدويقة. مدير إدارة الدفاع المدني بالقاهرة دفع بسيارتي إطفاء مدعومين باطقم إنقاذ بري تنسيقا مع الشرطة.

تبين بالفحص المبدئي انهيار عقار مكون من طابقين بشارع التوحيد، وجرى نقل مصاب إلى المستشفى وسط جهود رجال الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الركام.

انهيار عقار الدويقة منشأة ناصر القاهرة ركام الدفاع المدني

