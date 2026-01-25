الصين.. اتهام جنرال رفيع بتسريب أسرار نووية إلى أمريكا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على إحاطة رفيعة المستوى، السبت، بتوجيه اتهامات للجنرال تشانج يوشيا وهو كبير جنرالات الصين والحليف العسكري الأقرب سابقا للرئيس شي جين بينج، بتسريب "بيانات فنية أساسية" حول برنامج الأسلحة النووية للبلاد إلى الولايات المتحدة، وقبول رشاوى مقابل ترقيات رسمية.

وأشارت المصادر، إلى أن الإحاطة التي عُقدت بحضور كبار ضباط الجيش قبيل إعلان وزارة الدفاع المفاجئ عن التحقيق، تضمنت "أكثر الادعاءات صدمة"، حيث ارتبطت الأدلة ضد تشانج باعترافات جو جون المدير العام السابق لـ"المؤسسة النووية الوطنية الصينية"، الذي يخضع بدوره للتحقيق بتهمة التسبب بـ"خرق أمني في القطاع النووي".

وتوسعت دائرة الاتهامات لتشمل تشكيل "جماعات سياسية" لتقويض وحدة الحزب الشيوعي الحاكم، وإساءة استخدام السلطة داخل "اللجنة العسكرية المركزية"، والتربح من نظام مشتريات المعدات العسكرية.

وربطت الإحاطة سقوط تشانج بدوره في ترقية وزير الدفاع السابق لي شانجفو الذي أُقيل بتهم فساد، مقابل رشاوى.

وفي مؤشر يعكس خطورة الموقف، كلف الرئيس الصيني فريق عمل بإجراء تحقيق معمق في فترة قيادة تشانج لمنطقة شنيانج العسكرية في الفترة بين 2007-2012.

واختار الفريق الإقامة في فنادق محلية بدلا من القواعد العسكرية، تجنبا لشبكة نفوذ تشانج، فيما صادرت السلطات أجهزة هواتف محمولة من ضباط كبار، بمن فيهم الجنرال ليو تشنلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي أُعلن التحقيق معه أيضا.

ووصف كريستوفر جونسون رئيس "مجموعة استراتيجيات الصين"، الخطوة بأنها "إبادة كاملة للقيادة العليا"، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية المركزية باتت تضم ضابطا واحدا فقط في الخدمة الفعلية هو تشانج شنجمين، بعد أن كانت تضم 6 أعضاء محترفين في 2022.

ويرى محللون أن الحملة التي طالت "أحد أمراء الصين" من أحفاد قادة الثورة، والذين قاتل آباؤهم بجانب والد الرئيس شي، تهدف لترسيخ سلطة الرئيس المطلقة، لكنها قد تؤثر سلبا على "الفعالية القتالية" واحتمالات غزو تايوان، في وقت تسعى فيه بكين لاتفاق محتمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجزيرة.