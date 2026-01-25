رويترز: ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل تغادر فنزويلا إلى أمريكا

وكالات

أفادت وكالة رويترز، أن ناقلة نفط تحمل نحو مليون برميل غادرت فنزويلا إلى الولايات المتحدة، لتصبح أول شحنة ضمن اتفاق توريد نحو 50 مليون برميل بين واشنطن وكراكاس.

وفي تقرير نشرته اليوم الأحد، أكدت رويترز أن هناك وثائق وبيانات من بورصات لندن أظهرت أن ناقلة استأجرتها شركة ترافيجورا غادرت صباحًا من ميناء خوسيه الفنزويلي.

وأوضح التقرير أن الناقلة تحمل نحو مليون برميل من الخام الفنزويلي الثقيل متجهة إلى ميناء لويزيانا النفطي البحري الأمريكي.

وأشارت رويترز إلى أن هذه أول شحنة تتجه مباشرة إلى الولايات المتحدة،ضمن صفقة توريد 50 مليون برميل تم الاتفاق عليها هذا الشهر بين كراكاس وواشنطن.