مسؤول أمريكي: نرجّح فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

كتب- محمود الطوخي

رجّح موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خلال أيام.

وقال المسؤول الأمريكي، إن من المتوقع أن يزور الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، إسرائيل غدا الاثنين لإجراء محادثات حول إعادة فتح معبر رفح وقضايا أخرى متعلقة بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، استجابة لضغوط أمريكية رفضت أي تأجيل إضافي قد يعرقل خطط "المرحلة الثانية" في قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن المناقشات انتقلت من "هل سيحدث ذلك" إلى "كيفية حدوثه"، مشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية تقضي بعدم وجود إسرائيلي مباشر عند مدخل غزة، بل إقامة نقطة تفتيش إسرائيلية "على بعد بضعة أمتار" لفحص الداخلين ومنع تهريب الأسلحة والمعدات.

أما المغادرون، فسيخضعون لنظام مراقبة يشرف عليه جهاز الشاباك "دون وجود إسرائيلي فعلي".

وبحسب التقرير، سيُفتح المعبر في الاتجاهين، مع حظر عودة سكان غزة منه إلا في "الحالات الإنسانية" وبعد تفتيش دقيق. واعتبرت واشنطن أن العامل السياسي لم يعد عائقا أمام فتح المعبر أو عودة "الأسير الأخير لدى حماس ران جويلي".

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي مطلع في "مجلس السلام" المعني بإدارة القطاع، أن إدارة الرئيس ترامب "لن تمنح أكثر من بضعة أشهر لتفكيك حماس"، مؤكدا أن مصلحة تل أبيب تكمن في تسريع "المرحلة الثانية" لزيادة الضغط، مع رهن بدء إعادة الإعمار بتوضيح نوايا حماس بشأن نزع سلاحها.