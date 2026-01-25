إعلان

مسؤول أمريكي: نرجّح فتح معبر رفح في الاتجاهين خلال أيام

كتب : مصراوي

08:36 م 25/01/2026

معبر رفح البري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي

رجّح موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي، السبت، إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين خلال أيام.

وقال المسؤول الأمريكي، إن من المتوقع أن يزور الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف، إسرائيل غدا الاثنين لإجراء محادثات حول إعادة فتح معبر رفح وقضايا أخرى متعلقة بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، استجابة لضغوط أمريكية رفضت أي تأجيل إضافي قد يعرقل خطط "المرحلة الثانية" في قطاع غزة.

وأوضحت القناة، أن المناقشات انتقلت من "هل سيحدث ذلك" إلى "كيفية حدوثه"، مشيرة إلى أن الترتيبات الأمنية تقضي بعدم وجود إسرائيلي مباشر عند مدخل غزة، بل إقامة نقطة تفتيش إسرائيلية "على بعد بضعة أمتار" لفحص الداخلين ومنع تهريب الأسلحة والمعدات.

أما المغادرون، فسيخضعون لنظام مراقبة يشرف عليه جهاز الشاباك "دون وجود إسرائيلي فعلي".

وبحسب التقرير، سيُفتح المعبر في الاتجاهين، مع حظر عودة سكان غزة منه إلا في "الحالات الإنسانية" وبعد تفتيش دقيق. واعتبرت واشنطن أن العامل السياسي لم يعد عائقا أمام فتح المعبر أو عودة "الأسير الأخير لدى حماس ران جويلي".

ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي مطلع في "مجلس السلام" المعني بإدارة القطاع، أن إدارة الرئيس ترامب "لن تمنح أكثر من بضعة أشهر لتفكيك حماس"، مؤكدا أن مصلحة تل أبيب تكمن في تسريع "المرحلة الثانية" لزيادة الضغط، مع رهن بدء إعادة الإعمار بتوضيح نوايا حماس بشأن نزع سلاحها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معبر رفح فتح معبر رفح مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
أخبار

متى تُرفع الأعمال في شعبان وكيف نستعد لها؟.. الشيخ أحمد خليل يوضح
انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجين
حوادث وقضايا

انهيار عقار في الدويقة.. والدفاع المدني يبحث عن ناجين

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي