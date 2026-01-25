إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد تُعلن عن نشاط قوي للرياح ورمال وأتربة

كتب- محمد عبدالناصر:

08:35 م 25/01/2026
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض أغلب أنحاء الجمهورية، غدًا الاثنين 26 يناير 2026، لنشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسوده شديد البرودة خلال الصباح الباكر، بينما يكون دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ويعود ليصبح شديد البرودة ليلًا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري عظمى 24 درجة وصغرى 11 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية عظمى 21 درجة وصغرى 12 درجة، أما شمال الصعيد فتصل العظمى إلى 25 درجة والصغرى 7 درجات، في حين تسجل جنوب الصعيد عظمى 27 درجة وصغرى 12 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص لتكون الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد، إلى جانب اضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 أمتار.

وناشدت الهيئة المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول في ظل نشاط الرياح المتوقع.

