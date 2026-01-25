بجدارية فنية في طهران.. إيران تحذّر أمريكا من أي هجوم عسكري- صور

كتب- محمود الطوخي

وجهت إيران، الأحد، تحذيرا مصورا للولايات المتحدة عبر جدارية ضخمة في "ساحة الثورة" وسط طهران، حملت عبارة: "من يزرع الريح يحصد العاصفة"، كرسالة مباشرة تتوعد واشنطن في حال شنت أي ضربة عسكرية.

وجسدت الجدارية، المرسومة على سطح حاملة طائرات، مشهدا لعدد من الطائرات المتضررة ودماء منتشرة في المياه ترمز إلى "دماء الجنود الأمريكيين".



وتتشكل هذه الدماء والطائرات من مسافة بعيدة لترسم "العلم الأمريكي" بخطوطه الحمراء والبيضاء والنجوم داخل المربع الأزرق، في دلالة تصعيدية واضحة.

ويتزامن هذا الإشهار مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ترافقها 3 مدمرات حربية باتجاه المنطقة، وهو ما برره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إجراء احتياطي" تحسبا لاتخاذ خطوة عسكرية.



ويؤكد توقيت ومكان الجدارية في قلب العاصمة الإيرانية على رسالة إعلامية مزدوجة للداخل والخارج، تُبرز استعداد طهران للرد على تصاعد التوتر المستمر بين البلدين.