إعلان

بجدارية فنية في طهران.. إيران تحذّر أمريكا من أي هجوم عسكري- صور

كتب : مصراوي

06:51 م 25/01/2026

واشنطن تحذّر أمريكا من أي هجوم عسكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الطوخي
وجهت إيران، الأحد، تحذيرا مصورا للولايات المتحدة عبر جدارية ضخمة في "ساحة الثورة" وسط طهران، حملت عبارة: "من يزرع الريح يحصد العاصفة"، كرسالة مباشرة تتوعد واشنطن في حال شنت أي ضربة عسكرية.
وجسدت الجدارية، المرسومة على سطح حاملة طائرات، مشهدا لعدد من الطائرات المتضررة ودماء منتشرة في المياه ترمز إلى "دماء الجنود الأمريكيين".

1
وتتشكل هذه الدماء والطائرات من مسافة بعيدة لترسم "العلم الأمريكي" بخطوطه الحمراء والبيضاء والنجوم داخل المربع الأزرق، في دلالة تصعيدية واضحة.
ويتزامن هذا الإشهار مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" ترافقها 3 مدمرات حربية باتجاه المنطقة، وهو ما برره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إجراء احتياطي" تحسبا لاتخاذ خطوة عسكرية.

3
ويؤكد توقيت ومكان الجدارية في قلب العاصمة الإيرانية على رسالة إعلامية مزدوجة للداخل والخارج، تُبرز استعداد طهران للرد على تصاعد التوتر المستمر بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واشنطن طهران ضرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج
علاقات

"محظوظين".. فرص ذهبية لزيادة الرزق والمال من نصيب 5 أبراج

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
أخبار المحافظات

استنفار بسوهاج.. بقعة سولار تهدد مأخذ مياه المراغة
ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
زووم

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالات جريئة (20 صورة)
انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات
حوادث وقضايا

انتقام مُر بكوب شاي و"خدعة غرق".. بائع يقتل ابنه وحكم رادع من الجنايات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي