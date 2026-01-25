إعلان

الدوحة: انطلاق التمرين التعبوي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي

كتب : مصراوي

06:48 م 25/01/2026

التمرين التعبوي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي

الدوحة - (د ب أ)

انطلق اليوم الأحد التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 4"، الذي تستضيفه دولة قطر.

‏ويستمر التمرين، الذي يقام تحت رعاية وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، حتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة، ويشمل تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

‏ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.

التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية مجلس التعاون لدول الخليج أمن الخليج العربي 4 قطر الدوحة مجلس التعاون الخليجي

