أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟

كتب- محمد جعفر:

شهدت ولاية البنغال الغربية في الهند تفشي حالات إصابة بفيروس نيباه بين الطاقم الطبي، ما أثار قلق السلطات والمواطنين على حد سواء، إذ أعلنت السلطات الهندية عن تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس، وسط مخاوف من تفشي المرض بين الطاقم الطبي والسكان المحليين.

تفاصيل الإصابات

أكدت السلطات ظهور خمس حالات إصابة بالفيروس، شملت أطباء وممرضين، فيما سجل هذا الأسبوع ثلاث إصابات جديدة تشمل طبيبًا وممرضة وعضوًا من الطاقم الصحي، وفق وكالة "برس ترست أوف إنديا".

وكان قد أصيب مسبقًا ممرضان في مستشفى نارايانا التخصصي الخاص بمدينة باراسات، على بعد حوالي 15 ميلاً شمال كولكاتا. وقال نارايان سواروب نيغام، السكرتير الرئيسي لوزارة الصحة والأسرة، إن إحدى الممرضتين في حالة حرجة بعد ظهور أعراض حمى شديدة ومشاكل في الجهاز التنفسي بين ليلة رأس السنة الجديدة و2 يناير.

إجراءات الحجر الصحي والعلاج

وضعت السلطات نحو 100 شخص بالحجر الصحي المنزلي، بينما يتلقى المصابون العلاج في مستشفيات كولكاتا والمناطق المحيطة بها. وتبقى حالة واحدة حرجة حتى الآن، حسب وسائل الإعلام المحلية.

معلومات عن فيروس نيباه وأعراضه

فيروس نيباه حيواني المنشأ، ينتقل عادة من الخفافيش إلى البشر عبر الفواكه الملوثة أو الاتصال المباشر مع الحيوانات المصابة، ويمكن أن ينتقل من شخص لآخر عبر السوائل الجسدية، خصوصًا بين أفراد العائلة ومقدمي الرعاية.

يبدأ المرض غالبًا بأعراض شبيهة بالإنفلونزا مثل الحمى، الصداع، آلام العضلات والإرهاق، وقد تتطور أعراضه التنفسية إلى السعال، ضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي.

وأشد المضاعفات خطورة هي التهاب الدماغ الذي قد يؤدي إلى الارتباك، تغير الوعي، التشنجات أو الغيبوبة، فيما يمكن أن يعاني بعض الناجين من مضاعفات عصبية طويلة الأمد.

تاريخ الفيروس وانتشاره

تم التعرف على فيروس نيباه لأول مرة عام 1999 في ماليزيا وسنغافورة، ومنذ ذلك الحين شهدت جنوب آسيا حالات تفشي متكررة، بما في ذلك شمال شرق الهند وبعض مناطق بنغلاديش، مع تفشٍ شبه سنوي في بنغلاديش منذ 2001، إضافة إلى حالات سابقة في جنوب الهند (ولاية كيرالا) والفلبين.

الوقاية والتدابير الصحية

وبحسب التقارير المنتشرة، لا يوجد علاج محدد أو لقاح للفيروس حتى الآن، ويتركز التعامل مع المرضى على الرعاية الداعمة وإدارة الأعراض، مع التركيز على الوقاية من الانتقال بين البشر والحيوانات المريضة.