إعلام عبري: إسرائيل تنازلت عن شرطها ومعبر رفح سيفتح خلال أيام

كتب : مصراوي

05:47 م 25/01/2026

معبر رفح من الجانب الفلسطيني

وكالات
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين والذي من المرجح أن يكون في بداية الأسبوع المقبل.
وبحسب القناة العبرية، فإن الأمريكيين لم يعودوا مستعدين لتأجيل فتح المعبر، إذ تعتقد الولايات المتحدة أن أي تأخير قد يُعرقل جميع خططها للمرحلة الثانية في قطاع غزة، لذا لم يعد العامل السياسي اليوم عائقاً أمام عودة الأسير الأخير لدى حماس ران جويلي، وفتح معبر رفح.
وأكدت القناة أن الحديث الآن يدور في الكواليس ليس حول ما إذا كان ذلك سيحدث أم لا، بل حول كيفية حدوثه، مشيرًة إلى تفاصيل الاستعداد الإسرائيلي لفتح المعبر، لافتًة إلى أن المعبر سيُفتح في كلا الاتجاهين، ويحظر عودة سكان غزة منه إلا في الحالات الإنسانية، ويخضع كل ذلك لتفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال.
واستكملت: لن يكون هناك وجود إسرائيلي عند مدخل غزة، وعلى بُعد بضعة أمتار، نقطة تفتيش إسرائيلية لفحص الداخلين والتأكد من عدم تهريب المعدات والمواد والأسلحة، كما يوجد عند مخرج غزة نظام مراقبة إسرائيلي تحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك) لمراقبة المغادرين (دون وجود إسرائيلي فعلي).
ونقلت القناة عن مصدر دبلوماسي مطلع على "مجلس السلام" المعني بإدارة قطاع غزة، أن "إدارة ترامب لن تمنح أكثر من بضعة أشهر لتفكيك حماس"، وتابع: "مصلحة إسرائيل تكمن في الضغط من أجل المرحلة الثانية لزيادة الضغط على حماس، لن نبدأ أعمال إعادة الإعمار إلا عندما يتضح أن حماس بصدد نزع سلاحها بالفعل".

معبر رفح إسرائيل فتح معبر رفح

